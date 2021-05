Hohenems eröffnete erste Stadtgarage

Im Quartier Schillerallee in Hohenems wurde die erste öffentliche Tiefgarage der Stadt Hohenems eröffnet.

Hohenems. Mit der ersten öffentlichen Tiefgarage der Stadt Hohenems beim Quartier Schillerallee in der Graf-Maximilian-Straße konnte auch der erste Schritt zum neuen Parkraummanagement in der Nibelungenstadt umgesetzt werden. Neben dem jetzigen Projekt soll in den kommenden Jahren eine weitere Tiefgarage in unmittelbarer Nähe am Schlossplatz und eine dritte beim Rosenthal-Areal entstehen.

Zweigeschossige Tiefgarage mitten in der Stadt

Beim Bauprojekt Schillerallee entstanden auf dem Areal unterhalb der Raiffeisenbank in den vergangenen Monaten drei Gebäude mit Wohnungen, Arztpraxen und Geschäftsflächen. Realisiert wurde das Quartier von der SH Bauträger GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Schadenbauer Projektentwicklungs GmbH und Haberl Baugesellschaft mbH. Am Projekt maßgeblich beteiligt ist auch die Raiffeisenbank Hohenems, der die gesamte Fläche bisher gehört hat und die eines der Wohngebäude von SH Bauträger auf ihrem Grundstück errichten ließ. Rund 2.800 Quadratmeter wurden verbaut und 12,3 Millionen Euro investiert. Aktuell wird im „Haus der Gesundheit“ noch am Feinschliff gearbeitet, während die Häuser B und C bereits nahezu vollständig bezogen wurden. Gleichzeitig entstand eine zweigeschossige Tiefgarage mit 92 Stellplätzen, wobei die Garagenplätze im ersten Obergeschoss von der Stadt Hohenems erworben wurden und öffentlich nutzbar sind.

Fünf Stunden kostenlos parken

Rund 1,5 Millionen Euro hat die Stadt Hohenems investiert und dafür 38 Stellplätze in der neuen Tiefgarage käuflich erworben – 16 weitere Stellplätze wurden langfristig gemietet. Bei der offiziellen Eröffnung der neuen Tiefgarage zeigte sich Bürgermeister Dieter Egger erfreut: „Wir freuen uns die erste öffentliche Tiefgarage der Stadt Hohenems eröffnen zu dürfen. Diese bietet neben einer hellen und freundlichen Gestaltung auch ein Parkleitsystem und Videokameras in der ganzen Garage erhöhen die Sicherheit und gleichzeitig den Komfort für alle Nutzer. Dank einer automatischen Kennzeichenerkennung können Besitzer von Stellplätzen einfach in die zweite Etage zufahren“, so der Emser Bürgermeister, der weiters erklärt, dass die öffentlichen Tiefgaragenplätze zumindest bis Jahresende bis zu fünf Stunden kostenlos angeboten werden. Auch die bereits bestehende Tiefgarage der in unmittelbarer Nähe befindlichen Raiffeisenbank Hohenems und deren Ausfahrt wurden in den Neubau integriert und können so mitbenutzt werden.

Nachhaltige wie qualitative Bauweise