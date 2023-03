Hohenems-Erfolg reichte nicht für Meisterehren

Der SC SAMINA Hoheems sicherte sich am Ende den Vize-Meistertitel in der Ö-Eishockeyliga

Der SC SAMINA Hoheems sicherte sich am Ende den Vize-Meistertitel in der Ö-Eishockeyliga ©Michael Mäser

Der SC SAMINA Hoheems sicherte sich am Ende den Vize-Meistertitel in der Ö-Eishockeyliga ©Michael Mäser

Der SC SAMINA Hohenems gewann zwar das Final-Rückspiel gegen Steindorf, wurde am Ende aber nur Vize-Meister in der Ö-Eishockeyliga.

Hohenems. Das Finale in der Ö-Eishockeyliga zwischen dem SC SAMINA Hohenems und dem ESC Steindorf sorgte in dieser Saison einmal mehr für ein Eishockeyfest im Herrenriedstadion. Frühlingshafte Bedingungen und über 2.100 begeisterte Eishockefans taten den Rest dazu.

Tolle Stimmung auf den Rängen

Und so entwickelte sich auch auf dem Eis ein flottes und spannendes Duell. Die Hausherren, die nach dem Hinspiel einen Vier-Tore-Rückstand aufholen mussten, starteten gleich druckvoll ins Spiel und Julian Grafschafter sowie Stefan Spannring sorgten schnell für die 2:0-Führung der Steinböcke. Die Stimmung auf den Rängen wurde dadurch immer besser und der Glaube, den Titel in Ems halten zu können, immer größer. Zwar kamen in weiterer Folge auch die Gäste aus Steindorf immer besser ins Spiel, die großen Möglichkeiten blieben allerdings aus und so ging es mit der 2:0-Führung für Hohenems in die erste Pause.

HSC hatte Lunte gerochen

Im Mittelabschnitt ging der Emser Matchplan weiter auf und Goalgetter Christian Haidinger sorgte in der 28. Minute in doppelter Überzahl mit einem schönen Treffer aus dem Slot für das 3:0 der Hausherren. Damit lagen Kainz und Co. noch vor Halbzeit der Partie nur noch einen Treffer im Gesamtscore zurück und hatten nun Lunte gerochen. Aber auch die Kärntner waren nun stets brandgefährlich und so sorgte Kristian Kravanja fünf Minuten vor der zweiten Pause mit einem platzierten Schuss für den 1:3-Anschluss.

Steindorf schaffte Double

Damit blieb das Spiel auch im letzten Drittel völlig offen und vor allem spannend. Die beiden Keeper – Karlo Skec auf Seiten der Emser und der erst 16-jährige Paul Steiner bei Steindorf – hatten alle Hände voll zu tun und beide Teams hatten gute Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer. Am Ende fiel allerdings kein Treffer mehr und die Kärntner spielten die Zeit clever herunter. Damit sicherte sich der ESC Steindorf schlussendlich nach dem Titel in der Kärntner AHC mit dem Meistertitel in der Ö-Eishockeyliga das Double. Für das Emser Team gab es nach dem Spiel und einer tollen Saison den anerkennenden Applaus von den Fans und natürlich die Ehrung für den Vize-Meistertitel. MIMA

Ö-Eishockeyliga – Finale – Rückspiel

SC SAMINA Hohenems – ESC SoccerZone Steindorf 3:1 (2:0,1:1,0:0)

Tore: Grafschafter, Spannring, Haidinger bzw. Kravanja;