Hohenems bereitet Eiszeit vor

Auf der Kunsteisbahn in Hohenems wurde diese Woche alles für die neue Eislaufsaison vorbereitet.

Mitte Woche wurden auch auf der Kunsteisbahn in Hohenens die Kühlmaschinen wieder angeworfen und die Betonplatte, auf der das Eis zu liegen kommt, sukzessive abgekühlt. Danach konnte eine Kalkmischung sowie die Spielfeldmarkierungen angebracht werden. Erst nachdem diese aufgebracht waren, konnte das Wasser darüber gespritzt werden. Teils bis spät in die Nacht haben die Eismeister Arno und Joachim die Fläche mit Feuerwehrschläuchen immer wieder bespritzt. „Das Wasser muss dabei immer wieder gefrieren, bevor eine neue Schicht darüber kommt. Die ideale Dicke einer Eisbahn beträgt dabei etwa fünf bis sechs Zentimeter“, erklärt Eismeister Arno Jäger.

Bis Sonntag sollten die Eisschichten aufgetragen sein – anschließend wird die Eisfläche nochmals abgehobelt und für den eigentlichen Eislauf aufbereitet. Bereits am Montag warten dann auch schon die ersten Eishockeycracks auf ihre ersten Einheiten auf dem „neuen“ Emser Eis und eine Woche später ist auch der Start für den Publikumslauf geplant. Auch neben dem Eis wurde aber motiviert für die neue Saison auf der Kunsteisbahn in Hohenems gearbeitet. Die Mitglieder des Schlittschuh-Clubs machten alles klar für den ersten Höhepunkt – den Steinbock Cup am 9. und 10. Oktober. Die Eishockeyfreunde können sich dabei auf die ersten Spiele der Saison im Emser Herrenriedstadion freuen. Neben einem Testspiel der HSC Ladies sind auch die anderen Teams der Emser im Einsatz und kämpfen in weiterer Folge um den Turniersieg. MIMA