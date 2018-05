Hohenems baut 2,2 Millionen Euro Schulden ab

Die Hohenemser Stadtvertretung hat den Rechnungsabschluss 2017 am Dienstag, dem 29. Mai 2018, mehrheitlich mit 28:8 Stimmen beschlossen.

2017 hat die Stadt Hohenems auch wieder ordentlich in die Modernisierung und Erneuerung investiert. Insgesamt wurden rund 7,5 Millionen Euro (inkl. GIG) aufgewendet, was einer Investitionsquote von 17,2 % entspricht. Besonders erfreulich: Der Rechnungsüberschuss von rund 2,6 Millionen Euro wird den Rücklagen zugeführt. Der Gesamtrücklagenstand der Stadt Hohenems beläuft sich somit nun auf knapp 6 Millionen Euro. 2016 waren es noch 3,58 Millionen Euro. Die Gesamtrücklagen konnten also um rund 67 % gesteigert werden.

Darüber hinaus investierte die Stadt etwa 600.000 Euro in die Wasser- und Kanalinfrastruktur und rund 150.000 Euro in die öffentliche Beleuchtung. Auch die beiden großen Straßenbauprojekte „Eckweg“ sowie jenes am „Tugstein“ konnten vergangenes Jahr realisiert werden. Dafür wendete die Stadt rund eine halbe Million Euro auf. Für das Projekt „Wichnergasse und Carl-Michael-Ziehrer-Straße“ waren rund 240.000 Euro fällig.

Bürgermeister Egger zufrieden mit dem Rechnungsabschluss

„Ich bin sehr zufrieden, dass es uns im Jahr 2017 gelungen ist, nicht nur Schulden ab- und Rücklagen aufzubauen, sondern dass wir auch erneut stark in die Modernisierung und Erneuerung unserer Stadt investieren konnten. Hier möchte ich vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den städtischen Abteilungen, aber natürlich auch den politischen Fraktionen in Hohenems sehr herzlich danken. Durch eine äußerst konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, sei es in der Verwaltung oder auch auf politscher Ebene, konnte dieses wirklich tolle Ergebnis für Hohenems erzielt werden. Besonders die größeren Investitionen bei den Projekten Volksschule Schwefel, Erneuerung der Kunsteisbahn und besonders die letzten Umgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt beschäftigten uns im vergangenen Jahr. Ich bin sehr froh und sehr zuversichtlich, dass sich diese Investitionen schon in naher Zukunft für die Stadt bezahlt machen werden und ein spürbar frischerer, inspirierender und modernerer Wind in Hohenems Einzug halten wird“, so das Stadtoberhaupt.