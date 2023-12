Hohenems auf dem Weg zur Titelverteidigung

Schon der erste Spieltag des Hauptbewerbes beim Sparkasse Masters zog die hunderten Zuschauer in den Bann. Und die Fans, vorwiegend aus Alberschwende mussten ihr Kommen nicht bereuen, sorgten die Protagonisten auf dem Parkett für beste Unterhaltung. Auch im randvollen Foyer der Hofsteighalle konnten die Schlachtenbummler in der großen Tombola noch wertvolle Sachpreise und Gutscheine gewinnen. Ohne Fehl und Tadel nimmt der Titelverteidiger Hohenems die erste Hürde. Mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 20:6, davon schoss Alleinunterhalter Pierre Nagler ein Fünferpack und traf in jeder Partie. Gegen Doren erzielte der beste Spieler vom Vorjahr zwei Sekunden vor der Schlusssirene das 2:1-Siegtor. Im Duell gegen Vorjahresvizemeister Alberschwende war Nagler 45 Sekunden vor dem Ende in der Overtime der Matchwinner im 3:2-Erfolg. Damit untermauert die stärkste Amateurmannschaft Vorarlbergs ihre Ambitionen den Turniersieg als erster Klub zu wiederholen. Gegen die Fohlentruppe von den Profiklubs von Austria Lustenau (7:2) und Bregenz (5:1) erzielte Ems im Schongang die Dutzend Tore.