Hohenems: Alko-Lenker fuhr auf Fahrzeugkolonne auf

Ein alkoholisierter Autofahrer hat Freitag in Hohenems einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde verletzt.

Am Freitagabend lenkte ein 25-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw in Hohenems auf der L190 in Richtung der ampelgeregelten Kreuzung zur Diepoldsauer Straße. Der Lenker übersah offenbar die bei Rotlicht stehende Fahrzeugkolonne und fuhr auf einen Lkw auf. Den Lastwagen schob es dadurch in das vor ihm stehende Auto.