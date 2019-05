Hohenems: Aggressiver Mann beschimpft Polizei und randaliert in Arrestzelle

Ein 34-jähriger Mann beschimpfte in der Nacht auf Sonntag die Polizeibeamten und randalierte in der Arrestzelle.

Am 27.05.2019, um 01.46 Uhr langte bei der PI Hohenems die Mitteilung über eine schreiende Frau vor einem Mehrparteienhaus in Hohenems ein. Sie gab an, von ihrem 34-jährigen Freund mit Fäusten und durch Tritte gegen den Kopf geschlagen worden und aus der Wohnung geworfen worden sei.