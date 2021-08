Hohenbaum-Straße wird wieder auf Vordermann gebracht

Die Vorderlandgemeinde investiert in die Sanierung von Gemeindestraße.

Weiler. Die Gemeinde Weiler verfügt über ein umfangreiches Netz an Wegen und Straßen, wobei der Großteil Gemeindestraßen sind, für deren Erhalt und Sanierung die Gemeinde verantwortlich ist. So erfordert in diesem Jahr die Straße Hohenbaum, deren Beleg in einem sehr schlechten Zustand ist, eine dringende Sanierung. „Die Straße Hohenbaum ist in diesem Jahr die einzige geplante Straßensanierung in unserer Gemeinde und soll im Laufe des Septembers erfolgen“, erklärt dazu Bürgermeister Dietmar Summer. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten werden mit 33.576,01 Euro beziffert, wobei die Abrechnung nach den eingebauten Mengen erfolgen wird. MIMA