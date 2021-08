Hohe Wirkung der Corona-Schutzimpfung durch Zahlen belegt

Die Zahlen belegen die hohe Effektivität der Corona-Schutzimpfung: Seit Anfang Februar bis 17. August gab es in Österreich 227.178 laborbestätigte Fälle von SARS-CoV-2 unter Personen im Alter ab zwölf Jahren (150.224 der Infizierten hatten Symptome).

Darunter waren 2.871 vollständig Geimpfte (1,91 Prozent), gaben AGES und das Gesundheitsministerium die aktuellen Zahlen zu den Impfdurchbrüchen am Donnerstag bekannt.

21.017 neue Fälle, davon 14 Personen geimpft

Nach Altersgruppe aufgeschlüsselt: Unter den Zwölf- bis 17-Jährigen wurden in dem besagten Zeitraum 21.017 neue Fälle nachgewiesen (12.086 mit Symptomen), 14 der Infizierten waren vollständig geimpft (0,12 Prozent). Unter den 18- bis 59-Jährigen (gab es 169.923 Neuinfizierte, 1,88 Prozent der Betroffenen (2.173) hatten bereits beide Stiche erhalten. Von 36.238 Personen im Alter von 60 plus, denen eine Neuinfektion nachgewiesen wurde, waren 684 (3,03 Prozent) vollständig immunisiert (wobei in dieser Altersgruppe früher mit der Impfung begonnen wurde und die Doppel-Impfquote fast 80 Prozent beträgt).