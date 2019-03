Hohe Niederlage und Spielerin Kirchmann verletzt

FFC Vorderland verlor in Bergheim mit 3:7 und auch Spielerin Jasmine Kirchmann mit einer schlimmen Verletzung.

„Wir haben viel zu viel leichte Gegentreffer kassiert und verdient auch in dieser Höhe verloren. Nur kurz war das Aufbäumen und die Chance auf einen Punktgewinn“, war FFC Vorderland Coach Bernhard Summer nach der 3:7-Auftaktpleite in Bergheim in Salzburg daher auch enttäuscht. Die Treffer von Kapitänin Verena Müller, Andrea Palsdottir und Anna Bereuter waren zuwenig um wenigstens einen Zähler ins Trockene zu bringen. Schwerwiegend auch die Verletzung von Innenverteidigerin Jasmine Kirchmann. Die ehemalige ÖFB Nationalspielerin musste mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss nach gut einer Stunde ausgetauscht werden. Durch die Niederlage fiel die Elf von Trainer Bernhard Summer auf den achten Tabellenplatz zurück und steckt mitten im Abstiegskampf. Mit dem Zweiten Sturm Graz (h) und St. Pölten (a) folgen für Vorderland zudem jetzt zwei wohl übermächtige Gegner.