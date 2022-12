Hohe Energiekosten. Wieso? Weshalb? Wie raus?

Bludenz. Die Dynamik am Markt der Energieversorgung ist derzeit stark im Wandel und derzeit schwer prognostizierbar. Daraus ergeben sich viele Fragen rund um die Versorgungssicherheit.

Das Energieinstitut Vorarlberg bietet in 10 Gemeinden Vorträge zu diesen Themen an. Den Auftakt der Vortragsreihe macht Bludenz und lädt am 10. Jänner in die Remise Bludenz. o

Warum steigen die Preise – nicht nur von Strom und Gas – sondern auch von Brennholz und Pellets? Wie ist es um die Versorgungssicherheit in Vorarlberg bestellt? Reichen Strom und Gas für den Winter? Und wenn ja, was ist mit nächstem Jahr? Was kann ich selbst dagegen tun? Und wo fange ich am besten an? Wer hilft mir dabei? Die aktuelle Situation wirft viele Fragen auf. Bei dem Infoabend am 10. Jänner in der Remise Bludenz wird das Energieinstitut Vorarlberg gemeinsam mit Expertinnen und Experten von illwerke vkw einige davon beantworten und die wichtigsten Zusammenhänge erklären. Weiters zeigen sie Möglichkeiten zum Energiesparen, bieten einen kurzen Einblick in die aktuellen Förderungen von Bund, Land und Gemeinden. Am Ende steht ausreichend Zeit für persönliche Fragen.