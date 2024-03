Hohe Auszeichnungen der Gemeinde

Ehrenring und Ehrenzeichen an fünf verdiente Persönlichkeiten aus Nüziders verliehen

„Alle, die mit dem Ehrenring und Ehrenzeichen gewürdigt werden, haben sich viele Jahre lang in unterschiedlicher Weise für das Wohl der Gemeinde und der Gesellschaft eingesetzt. Mit ihrem außerordentlichen Engagement haben sie sowohl kommunalpolitisch also auch ehrenamtlich viel für die Gemeinde getan. Das Ehrenamt braucht starke Persönlichkeiten. Menschen, die bereit sind, ihr Lebensumfeld aktiv zu gestalten. Menschen, die sich über das übliche Maß hinaus engagieren und damit einen wesentlichen Beitrag für das Fortkommen einer Gesellschaft leisten“, betonte Themeßl-Huber in seinen Dankesworten.

Ehrenring für Peter Neier

Peter Neier war insgesamt fünf Jahre Gemeindevertreter, bevor er 2005 das Amt des Vizebürgermeisters antrat und in Folge ab 2006 zum Bürgermeister der Gemeinde Nüziders gewählt wurde. In den 17 Jahre seiner Amtszeit wurden eine Vielzahl an zukunftsweisenden Projekten beispielsweise im Bildungsbereich, wie die Erweiterung und der Umbau der Mittel- und Sportmittelschule Nüziders, der Neubau der Volksschule und des Kindergartens umgesetzt. Peter Neier setzte sich als Obmann der Kleinkinderbetreuung Struwwelpeter sehr für eine umfassende Kinderbetreuung ein. Von großem Interesse zeugten seine Bestrebungen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes. In seiner Amtszeit startete Nüziders das Programm „Mission Zero“ und wurde e5-Gemeinde. Peter Neier engagierte sich über die Gemeindegrenzen hinweg für die regionale, als auch landesweite Zusammenarbeit u.a. in der Regio Im Walgau, als langjähriger Obmann der Musikschule Walgau, Obmann der Gemeindeverbandes PNV Walgau (Öffentlicher Personennahverkehr) etc.

Ehrenzeichen

Mit dem Ehrenzeichen der Gemeinde Nüziders wurden folgende Persönlichkeiten ausgezeichnet.

Eva Nicolussi

Seit fast drei Jahrzehnten engagiert sich Alt-Vizebürgermeisterin Eva Nicolussi auf kommunalpolitischer Ebene. Dabei übte sie als Gemeindevertreterin und Mitglied in zahlreichen Ausschüssen sowie Gemeinderätin (2002 – 2020) und Vizebürgermeisterin von 2010 bis 2020 die verschiedensten politischen Funktionen aus. Ihre Expertise und ihr Fachwissen erwies sie auch als Frauensprecherin der Gemeinde Nüziders, Delegierte in Verbänden, der Musikschule Walgau als auch der Regio Im Walgau. Aber auch im Bereich des Sozialwesens leistet Eva Nicolussi seit vielen Jahren einen großen Beitrag für die Gemeinschaft wie bei zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen, sozialen Einrichtungen, der Pfarre, Tischlein Deck dich, Weltladen und mehr.

Elke Capelli

Elke Capelli zeichnet sich durch ihr herausragendes Engagement für die Gemeinschaft aus, sowohl beruflich als auch im ehrenamtlichen Wirken. Als Vizebürgermeisterin übernahm sie in einer schwierigen Zeit für Nüziders, als der damalige Bürgermeister schwer erkrankt war, viele wichtige Aufgaben. Zusammen mit Peter Neier leistete sie einen wesentlichen Beitrag in der Gemeindevertretung und auch in anderen Gremien. Ihr Einsatz für die Gemeinwohl-Ökonomie spricht für sich. Seit 2021 ist sie im Vorstand und seit 2022 vertritt sie Vorarlberg im GWÖ-Bundesverband.

Christoph Schneider

Mehr als 20 Jahre lang hat sich Christoph Schneider als Mitglied des Gemeindevorstandes für Nüziders eingebracht und dabei als Rechtsvertreter der Gemeinde mit viel Professionalität diese Funktion übernommen. Mit seinem juristischen Fachwissen und seinen Qualitäten oblag ihm eine wichtige Rolle, die er stets auch zum Wohl der Gemeinde ausübte. Auch sein jahreslanges Engagement als Leiter von Sprengelwahlbehörden wurde gewürdigt.

Bruno Bertschler

Seit über 40 Jahren setzt Bruno Bertschler viel Kraft, Energie und Zeit für den Krankenpflegeverein ein. Viele Jahre oblag ihm dabei die Funktion des Kassiers. Ab 2013 übernahm er die Obmannschaft. Angesichts dem sich ständig wandelnden Bereichs der Pflege leistet Bruno Bertschler einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung von und in Nüziders.