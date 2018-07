Hohe Auszeichnung vom Umweltverband für junge Karatekas

Ein neuer Rekord an Teilnehmern und eine Auszeichnung vom Umweltverband brachte das zweiwöchige Sommercamp von Karate Bregenz und Wolfurt.

Ein besonderes Highlight stellte der Besuch der Polizei Vorarlberg, Bezirkspolizeikommando Bregenz und Feldkirch, dar. Gert Gröchenig und Gerhard Bargetz demonstrierten, was sich so alles in einem Polizeiauto befindet. „Die Kinder konnten kaum glauben, wie schwer so eine schusssichere Weste in Wirklichkeit ist!“, schmunzelte Gröchening.