Hohe Auszeichnung für Altbürgermeister Müller

Das ehemalige Klauser Gemeindeoberhaupt erhielt den Ehrenring der Sportunion überreicht.

Am Freitag, 30.09.2022 fand der 33. ordentliche Landestag der SPORTUNION Vorarlberg statt. Viele Ehrengäste aus ganz Österreich haben die Reise auf sich genommen, um am Landestag dabei zu sein.

Der Wahl zum neuen Präsidenten stellte sich Simon Tschann, Bürgermeister der Stadt Bludenz. Die Begeisterung für den Sport fließt in Simons Arbeit als Bürgermeister ein. In seiner bisher rund 2-jährigen Amtszeit hat er ein großes Augenmerk daraufgelegt und einiges in die Wege geleitet: Angefangen beim Landesjugendturnfest, das 2x in Bludenz stattfand, über das SPORTUNION-Trendsportfestival, das an die Mittelschule Bludenz geholt wurde, bis hin zu Events wie der „Herzlauf“ oder „Bludenz läuft“ werden nicht nur von der Stadt unterstützt, der Bürgermeister läuft auch selbst mit.