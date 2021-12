Hofsteiger nehmen ein Punkt aus Salzburg mit

Mit einem hart erkämpften 25:25-Remis im Gastspiel gegen den UHC-Salzburg blieb der HcB-Lauterach im zweiten Rückrunden-Spiel ungeschlagen.

Es war das erwartete schwere Spiel, man musste sich die Kräfte gut einteilen denn es standen nur 3 Wechselspieler zur Verfügung, allerdings erging es den Gastgebern nicht viel anders, auch diese mussten einiges an Spielern vorgeben.

Angeführt vom in Topform agierenden Marcel Hämmerle , der mit neun Treffern zum Topscorer avancierte, stemmte sich ein geschlossen starkes UHC-Kollektiv gegen die im Hinspiel noch deutlich überlegenen Vorarlberger.

Es blieb über 60 Minuten lang ein heißer Handball-Krimi. Kein Team konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen. Gleich zu Beginnt konnte man sich zwar mit 4:6 in Front bringen doch dies war nur einen Momentaufnahme und so ging es im Wechselschritt hin und her. Einmal führten die Salzburger Gastgeber mit 17:15 (36.), kurz vor Schluss wähnten sich dann wieder die Lauteracher als Sieger (22:24 (55. Minuten) – doch dann glich der UHC mit einem Doppelschlag zum 24:24 (58.)aus. Noch einmal legte Lauterach vor, doch letztlich konnten die Mozartstädtler mit einem Siebenmeter wenige Sekunden vor Spielende den gerechten 25:25-Endstand erzielen.