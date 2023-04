Hofriedenstraße nach Rad-Unfall gesperrt

Am Sonntagabend ist es in Lochau zu einem schweren E-Bike-Unfall ohne Fremdverschulden gekommen.

Ein Radfahrer aus Bregenz kam am Sonntagabend in Lochau aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike so schwer zu Sturz, dass die Hofriedenstraße für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt werden musste.