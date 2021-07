Hoffnungswerkstatt für junge Leute

In einem Projekt der Uni St. Gallen und der HAK/HAS beschäftigten sich Schüler mit der Zukunft.

Lustenau. Das Pilotprojekt „Hoffnungswerkstatt“ 2021 ist erfolgreich zu Ende gegangen: Am 2. Juni überreichten Andreas Krafft von der Universität St. Gallen und Bertram Strolz (Akademie für Positive Psychologie) die Abschlusszertifikate der „Hoffnungswerkstatt“ an die 22 Schüler der 3. Klasse Internationales Management an der BHAK/BHAS Lustenau.

Dies war der Schlusspunkt eines Projektes, das in zweifacher Hinsicht gänzlich neu war, wie die Projektleiterin an der Schule, Bianka Hellbert, erklärt: „Es vereint die Bereiche der Future Studies und der Positiven Psychologie und wendet sich explizit an junge Menschen.“ Future Studies widmen sich der Frage, wie eine Gesellschaft in Zukunft leben möchte. Die Positive Psychologie dagegen unterstützt den Menschen ganz individuell dabei, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu steuern. Das Ziel, so Hellbert, sei „Flourishing“, also ein erfülltes Leben zu führen.