Hoffnung für blinde Menschen

Ein Forscherteam der Monash Universität in Melbourne entwickelte ein Gerät, das die Sehfähigkeit von Blinden wieder herstellen soll.

Das Gerät wurde im Juli erfolgreich an Schafen getestet und gesundheitsgefährdende Hinweise wurden ausgeschlossen. Eventuell könnte durch die Entwicklung auch die Mobilität bei gelähmten Menschen in Zukunft wiederhergestellt werden, so die große Hoffnung der Forscher.