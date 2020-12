Hoffnung auf den ersten Dornbirner Heimsieg ist groß

Im letzten Geister-Spiel dieses Jahres auf der Birkenwiese gegen den Vorletzten Young Violets Austria Wien wollen die Rothosen drei Zähler

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Dornbirn vs Austria Wien II

Das Stadion Birkenwiese ist längst keine Festung mehr. Ein Hauptgrund für diese ernüchternde Statistik dürfte aber auch das Fehlen der treuen Anhängerschar sein. Immerhin strömten in einem normalen Heimspiel stets mehr als eintausend Fans zu den Auftritten von Franco Joppi und Co. im eigenen Stadion. In dieser Mesiterschaft 2020/2021 haben die Messestädter nur zwei Remis auf dem Konto und schon vier Niederlagen kassiert. Erst drei Tore gelang Dornbirn in den sechs Heimspielen im Herbst.

Ein versöhnlicher Heimabschluss bleibt das oberste Ziel von Dornbirn. In den letzten 90 Minuten auf der Birkenwiese in diesem Jahr sollen drei Zähler her. Gegen den Tabellenvorletzten Young Violets Austria Wien hat der Tabellenneunte einen Heimsieg im Visier.

Nach seiner schlimmen Knieverletzung hat sich Ex-Kapitän Aaron Kircher trotz starker Konkurrenz wieder einen Stammplatz erkämpft. „Ich bin nach meiner langen Zwangspause noch stärker zurückgekommen. Ich habe mir die Zeit und die Reha genommen. Die Einzeltrainings machen sich nun bezahlt und bin topfit. Jetzt muss aber ein Heimsieg her um sich für das Frühjahr eine gute Ausgangsbasis zu schaffen“, sagt Aaron Kircher. In den bisherigen elf Meisterschaftsspielen stand der 29-jährige linke Mittelfeldakteur und Abwehrspieler gleich neunmal in der Startformation. Zum Einsatz kam er in allen Partien und stand 869 Minuten auf dem Spielfeld. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten glänzt Kircher nun als idealer Assistgeber bei Traumtoren. So will Kircher auch in den letzten 90 Minuten zuhause glänzen. Schließlich will Dornbirn wie schon im Vorjahr auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern.