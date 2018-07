Hofbesuch: Blick für Neues geöffnet

Carolin und Peter Raich haben sich mit „Urlaub am Bauernhof“ ein zweites Standbein aufgebaut. Seit dem wird es international auf dem landwirtschaflichen Hof in Bartholomäberg.

Weit verstreut liegt die Gemeinde Bartholomäberg auf einem Bergrücken im Montafon. Die Landschaft ist wenig bewaldet, vielmehr prägen grüne Wiesen und Maisäß-Häuser die Landschaft. Die Straße schlängelt sich stetig bergauf in Richtung Kirche in der Dorfmitte und zweigt dann rechts ab. Nach zirka einem Kilometer in der ersten scharfen Rechtskurve liegt er da. Am Steilhang. Der Bauernhof von Familie Raich. Der Blick von dort reicht weit, das Panorama ist beeindruckend. Im Osten liegt die Silvretta, im Tal zieht das Montafoner Sprungschanzen Zentrum den Blick auf sich, darüber thronen in der Ferne die drei Türme und im Südwesten ist bei klarer Sicht das Golmer Joch gut zu erkennen. Dort oben auf der Gemeinschaftsalpeverweilt momentan der größte Teil der Milchkühe der Familie. Die Viecher verbringen den Sommer hochalpin. „Vielleicht schauen sie gerade auf uns herab“, scherzt Peter Raich. 30 Tiere sind es insgesamt, erzählt er. Drei sind jedoch am Hof geblieben. Weil sie – altersbedingt – eine Extra-Portion Aufmerksamkeit benötigen.