Höre den Sport

Der Vorarlberger Blindensportclub lud zum Torball Herrencup nach Dornbirn.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag, 3. Juni, fand im Olympiazentrum in Dornbirn der Torball Herrencup statt, der vom Vorarlberger Blindensportclub VBSC organisiert wurde. Unter dem Ehrenschutz von Landesrätin Martina Rüscher, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und VBSV-Präsident Edgar Mayer versammelten sich zehn Teams aus fünf Nationen zu diesem spannenden Turnier.

Torball ist ein speziell für blinde und sehbehinderte Sportler entwickeltes Ballspiel und zählt zu den wenigen Mannschaftssportarten im Blindensport. In Westeuropa ist Torball eine beliebte und häufig gespielte Teamsportart. Die Torballer sind dabei ausschließlich auf ihr Gehör angewiesen. Der Ball ist etwa so groß wie ein Fußball und mit 450 g etwas schwerer als derselbe. Damit er hörbar ist, befinden sich in seinem Inneren einige Metallvorhangringe, die ein deutlich wahrnehmbares Geräusch erzeugen, wenn der Ball in Bewegung ist.