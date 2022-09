Hör-Mahl: "Fantasie über Gott und die Musik"am 7. Oktober

Klassisches Konzert des Sonus Brass Ensembles mit Beiträgen von P. Martin Werlen

"Der Mensch braucht keine Musik, aber Musik macht das Leben schöner und reicher. Und so macht der Glaube an Gott das Leben reicher und schöner und wahrer, als es ohne Gott wäre. Warum sollte ich mich reduzieren?" Das sagt Moltmann, der große evangelische Theologe der Hoffnung. In der überraschenden "Fantasie über Gott und die Musik" erwartet uns ein sprachliches und musikalisches Potpourri aus Lebenserfahrungen und der Suche nach dem Mehr, das das Leben ausmacht, dargeboten vom Sonus Brass Ensemble und P. Martin Werlen. Es ist ein Gang durch die Zeiten, durch Höhen und Tiefen, zum Aufatmen und Hoffnung schöpfen.