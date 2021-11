Höherer Kyugrad statt Corona

Dornbirns Nachwuchs-Judokas legten vor dem Lockdown noch schnell ihre Kyuprüfung ab.

Dornbirn. Letzte Woche war noch einmal ein besonderer Tag für den Judoclub Dornbirn. „Wir mussten unsere ´Kyuprüfung´, auf die viele Kinder in den vergangenen Wochen schon fleißig geübt und gelernt hatten, um eine Woche vorverlegen, sonst hätten wir diese aufgrund von Corona absagen müssen“, so UJC Dornbirn Obmann Reinhold Böhler. Seit Juni waren viele Anfänger mit dabei, und beinahe hätte Corona auch hier einen Strich durch die „Gürtelprüfung“ gemacht.

Schnelles Handeln war also gefragt und so wurde beim letzten Training innerhalb von zehn Minuten alles umorganisiert, damit die kleinen Judokas zur Prüfung antreten konnten. „Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle allen Eltern und Trainern, die hier so spontan mitmachten und die Kyuprüfung retteten“, betonte Böhler. In zwei zeitversetzten Gruppen zeigten die Nachwuchssportlerinnen und -sportler ihr Können vor den Prüfern – und besonders erfreulich für den Verein: „Es haben auch alle bestanden.“