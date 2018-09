Höher, weiter, schneller!

Das Guinness-Buch der Rekorde versammelt alle Jahre wieder tierische und menschliche Höchstleistungen aller Art.

Dabei gilt wie immer: Für fast alles, was gemessen, gewogen oder gezählt werden kann, muss es irgendwo auch einen Rekordhalter geben.

Der irische Metzger Barry John Crowe ist der schnellste Wurstmacher der Welt. 78 füllt und bindet er – in einer Minute.

Die meisten Hunde-Seilsprünge in 60 Sekunden schafft Mischlings-Dame Geronimo. 91, um genau zu sein. Ihre Freundin Feather hält mit 1,92m den Rekord für den höchsten Sprung in der Hundewelt. Wie alle Meister ihres Fachs fing es auch bei ihr klein an, berichtet Besitzerin Samantha Valle.