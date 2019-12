Höhenmeter für die gute Sache

Die Staufenbewegung lud zur Scheckübergabe.

Dornbirn. Die Staufenbewegung von circa 25 Personen hat heuer erstmals von Jänner bis September fleißig Höhenmeter gesammelt und pro 1000 Höhenmeter mindestens 1 Euro für einen sozialen Zweck gesponsert. Der Erlös sollte dieses Jahr an den Verein Seiltänzer – zur Förderung krebskranker Kinder und deren Familien in Vorarlberg gehen.

Bemerkenswert war, dass sich Jung und Alt bei der Aktion „1000 HM=1 Euro“ beteiligt haben. So schafften z.B. die beiden jungen Mountainbiker Lisa Feurstein 83.000 HM und Kilian Feurstein 112.000 HM und der 80-jährige Horst Mayer brachte sage und schreibe 76.000 HM zusammen.

Brigitte Sperger vom Verein Seiltänzer Vorarlberg bedankte sich bei allen Teilnehmern im Namen der krebskranken Kinder und deren Familien, welche sie im Stadtspital Dornbirn betreuen. Frau Sperger war von dieser besonderen Sozialaktion so begeistert, dass sie versprach, im kommenden Jahr sogar selbst mitzumachen. Und da ist sie sicher nicht die Einzige. Bruno Greber, der Initiator der Staufenbewegung (dessen Idee es immer schon war, bedürftigen Menschen in Dornbirn und Vorarlberg in Verbindung mit Sport zu helfen) versprach, dass das Projekt im kommenden Jahr auf alle Fälle fortgeführt wird.