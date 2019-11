Höchste Weihen für Göfner Wein

Vinaria Weinguide verleiht dem Göfner Winzer Gert Markowski zwei Kronen

Göfis. Auszeichnungen mit Sternen oder Hauben sind aus der gepflegten Gastronomie bestens bekannt und entsprechend begehrt. Ähnlich verhält es sich beim Weinanbau, hier verlieh der Weinguide Vinaria an den Göfner Winzer Gert Markowski dieses Jahr zwei Kronen, was einer regelmäßig sehr guten, teils ausgezeichneten Qualität entspricht. Der Weinanbau hat in Göfis lange Tradition und geht bis in die Antike zu Zeiten der Römer zurück, die den edlen Rebensaft auch in den Walgau brachten. Aus dem lateinischen Namen „Vallis Drusiana“ (Drusustal), entstand später in Verbindung mit dem rätoromanischen das „Val Druschauna“, woher sich auch der Name des Weinguts von Markowski „Chesa Druschauna“ herleitet. Der Nebenberufswinzer brachte den Wein auch im Jahr 2005 zurück nach Göfis, nachdem dort über 100 Jahre keine Reben mehr veredelt wurden.