Höchste Trinkwasserqualität für Bings

Bludenz. Mitte März beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung und Instandhaltung bei der Wasserversorgungsanlage im Bludenzer Ortsteil Bings.

In zwei Bauetappen soll dabei eine Verbesserung der Trinkwasserqualität sowie die Sicherstellung der Löschwasserversorgung erreicht werden.

Am Montag, 14. März, startet ein umfassendes Bauprojekt, das der Qualitätssicherung der Bingser Wasserversorgung dient. Damit einhergeht eine wesentliche Aufwertung der Trink- und Löschwasserversorgung in diesem Bludenzer Ortsteil. Zentral sind dabei die Erneuerung der Leitungssysteme sowie die Instandhaltung beim Hochbehälter Bings. Der unerwüschten Trübung des Trinkwassers durch die in die Jahre gekommenen Leitungen soll damit ein Ende gesetzt werden.