Hockeykids sind die Zukunft

Der SC Hohenems bietet auch dem Nachwuchs eine Plattform zur Eishockeyausbildung.

Nachdem die Nachwuchsarbeit in der Nibelungenstadt vor einigen Jahren in den „Dornröschenschlaf“ fiel, starteten die Vereinsverantwortlichen im Jahr 2016 die Nachwuchsinitiative 2020, mit dem Ziel wieder eine starke Nachwuchsabteilung zu betreiben. „Unser Ziel ist es 2020 über hundert Nachwuchscracks im Team zu haben und diesen eine bestmögliche Ausbildung zu bieten“, so SC Hohenems Obmann Mike Töchterle. Dazu wurde in den letzten Jahren auch die Infrastruktur für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit gelegt und ein engagiertes Betreuerteam aufgestellt: „Mit dem erfahrenen Trainerteam ist die Grundlage für eine professionelle Ausbildung gegeben. Derzeit sind elf Trainer und Co-Trainer bei unseren Teams engagiert und in den kommenden Wochen können wir dazu auch einen neuen Nachwuchs-Cheftrainer präsentieren“, so Töchterle weiter.

Seit einigen Wochen sind auch die HSC Youngsters wieder auf dem Eis – zur Zeit noch auf „fremden“ Eis, bevor Anfang Oktober auch wieder im Eisstadion Herrenried alles bereit für die Hocheysaison ist. „Wir haben aktuell rund 80 Kinder in unserer Nachwuchsabteilung und sind dabei auf einem guten Weg“, so HSC Vorstand Alexander Perera über den aktuellen Stand der Nachwuchsinitiative. Mit der Sanierung der Kunsteisbahn in Hohenems werden den Kids in Zukunft noch weitere Möglichkeiten geboten und die Vereinsverantwortlichen blicken positiv der Zukunft entgegen. „Vor vier Jahren mussten wir bei null Kindern wieder ganz von vorne beginnen und mittlerweile nehmen wir wieder mit Mannschaften von U7 bis U13 am Vorarlberger Meisterschaftsbetrieb teil“, so Perera. Dazu werden die Steinböcke in der kommenden Saison auch ein U15 Team stellen.