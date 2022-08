Hockey-Youngsters wieder auf dem Eis

Für die Nachwuchscracks der Dornbirner Bulldogs ging es wieder zurück aufs Eis des Messestadions.

Dornbirn. Zwar denkt bei diesen hochsommerlichen Temperaturen noch niemand an Eishockey, doch im Messestadion Dornbirn starteten die Hockey-Youngsters in der vergangenen Woche in die neue Saison.