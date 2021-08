Hockey Youngsters wieder auf dem Eis

Auch die Nachwuchsspieler des Dornbirner Eishockey Clubs befinden sich wieder im Eistraining und bereiten sich bereits seit zwei Wochen auf die neue Saison vor.

Dornbirn . Endlich wieder Eiszeit heißt es auch in der Dornbirner Messehalle und die Hockey Kids der Dornbirner Bulldogs freuen sich nach der Sommerpause und dem Trockentraining wieder auf die Trainingseinheiten auf dem Eis. Auch die ersten Spiele und Turniere der verschiedenen Teams stehen bereits auf dem Programm.

Mit dem traditionellen Halbtages Camp starteten die Youngsters bereits in der ersten Augustwoche in die neue Eiszeit und die Profitrainer der Bulldogs baten die Nachwuchscracks dazu teils zweimal am Tag aufs Eis und zu den Off-Ice Einheiten. Mit einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm sorgten die Übungsleiter dafür, dass auf dem Eis keine Langweile aufkam und die jungen Hockeycracks waren trotz der schweißtreibenden Einheiten mit vollem Eifer dabei. Neben den jungen Hockeyspielern aus Dornbirn nutzten auch die Nachwuchscracks von Kooperationspartner Hohenems und des SC Rheintal das Intensivcamp für die Vorbereitung zur neuen Saison.