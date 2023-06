Hockey-Youngsters back on Ice

Auch die Vorarlberger Eishockey-Nachwuchsspieler nutzen das Sommer Eis in Romanshorn.

Im Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn trafen sich die Hockeykids aus Hohenems, Dornbirn, Lustenau und Widnau in dieser Woche zum ersten Eistraining zur neuen Saison. Nach Wochen mit schweißtreibenden Trockentrainingseinheiten freuten sich die jungen Cracks dabei sichtlich wieder ihre Runden auf dem Eis drehen zu können. Doch mit gemütlichem Eislaufen war nichts und das Trainerteam hatte ein straffes Programm vorbereitet. Nichts desto trotz waren die jungen Sportler engagiert und motiviert bei der Sache. In den kommenden Wochen heißt es nun noch weiter die Grundlagen für die kommende Saison zu holen, bevor im August auch in den Eishallen im Ländle wieder Eiszeit herrscht.