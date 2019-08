Hockey-Kooperation soll nur Gewinner bringen

Der SC Hohenems und die VEU Feldkirch gehen eine intensive Kooperation ein.

Hohenems . Der Hohenemser Schlittschuh Club, welcher mit seiner Kampfmannschaft in der kommenden Saison an der neuformierten Tiroler Landesliga teilnehmen wird und die VEU Feldkirch, welche weiterhin in der Alps Hockey League spielen wird, haben sich auf eine intensive Kooperation, die ab sofort realisiert werden soll, verständigt.

Spieler im Vordergrund stehen. Sei es durch vermehrte Einsätze zur Gewinnung von Matchpraxis oder durch die Schaffung zusätzlicher Trainingsmöglichkeiten, indem die verfügbaren Eiszeiten in den beiden Eisstadien wechselseitig optimal genutzt werden, umfasst die Kooperation viele weitere Entwicklungsprozesse die in gegenseitiger Absprache mit dem SC Hohenems und der VEU Feldkirch bereits umgesetzt wurden. Der rege Austausch zwischen den Trainern der ersten Mannschaften, wie auch aller Trainer der Nachwuchsabteilungen, ist ein weiterer Schritt um den Kindern eine tolle Ausbildung bieten zu können.

Für den sportlichen Leiter der VEU Feldkirch, Michael Lampert, und den sportlichen Leiter des SC Hohenems, Heimo Lindner, ist diese Kooperation ein klares Bekenntnis zum Nachwuchs und zur Verbesserung der Ausbildung junger Spieler: „Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Gespräche mit der VEU Feldkirch geführt und freuen uns jetzt auf eine Kooperation, in der an aller erster Stelle die Förderung der Nachwuchsspieler beider Vereine stehen wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir schon in den kommenden Monaten die ersten positiven Entwicklungen spüren werden“, so SC Hohenems Obmann Michael Töchterle. MIMA