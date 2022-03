Hockey-Kids verabschiedeten sich in den Sommer

Auch für den Eishockeynachwuchs der Rheintal Bulldogs ging am vergangenen Wochenende die Wintersaison zu Ende.

Dornbirn . Auch in Dornbirn endete die Eiszeit und so verabschiedeten sich die Hockey-Youngsters der Rheintal Bulldogs für kurze Zeit in die Sommerpause, ehe im Mai bereits wieder die Vorbereitungen zur neuen Saison starten werden.

Früh aufstehen hieß es am Wochenende dabei für die U13 Kids der Rheintal Bulldogs und so ging es bereits in den Morgenstunden Richtung Davos zum traditionellen Migros Cup. In den Duellen mit den Schweizer Alterskollegen konnten die beiden Teams der Bulldogs wertvolle Erfahrungen sammeln und für Alle war es in der Davoser Eishalle ein großes Erlebnis. Ein erlebnisreiches Wochenende verbrachte auch das U17 Team in Villach. Neben mehreren Trainingseinheiten standen auch zwei Spiele gegen die VSV-Juniors auf dem Programm und für die Ländle-Jungs und Mädels war es ein perfekter Abschluss für eine tolle Saison.