Hockey-Kids kehrten ins Eisstadion zurück

Die Nachwuchscracks des SC Hohenems starteten mit dem Sommertraining in die neue Saison.

Die jungen Hockey-Kids waren dabei nach der langen Pause sichtlich motiviert und vor allem mit viel Spaß bei der Sache und schwitzten fleißig bei den Übungen für Kondition und Koordination. „Neben dem Training und der Arbeit auf dem Platz, gehört natürlich auch der Spaß dazu“, freute sich auch der neue Nachwuchs-Cheftrainer Daniel Fekete über den tollen Einsatz der Kids. Der ehemalige Eishockeyprofi wird dabei in dieser Saison für die Nachwuchsarbeit in der Nibelungenstadt verantwortlich sein und freut sich auf seine Aufgabe: „Da ich gerade in der Trainerausbildung bin und ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite, habe ich diese Funktion beim HSC übernommen“, so der ehemalige ungarische Nationalspieler.

Dabei konnte sich der SC Hohenems in den letzten Jahren immer wieder einen Namen als Ausbildungsverein machen und so schafften in der Vergangenheit immer wieder Spieler aus dem Emser Nachwuchs den Weg ins Profigeschäft. Mit vier Nachwuchsteams (U7, U9, U13 und U15) und einem engagierten Trainerteam ist der HSC auch für die Zukunft in diesem Bereich gut aufgestellt und mit der Sanierung der Kunsteisbahn in Hohenems in den vergangenen Jahren konnte auch im Bereich Infrastruktur eine deutliche Verbesserung für den Nachwuchs erreicht werden. „Wir wollen den Kindern in Hohenems auch weiterhin eine hochwertige Ausbildung und gleichzeitig eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten“, freut sich auch HSC Präsident Michael Töchterle. MIMA