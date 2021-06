Hockey-Kids bereit für den Winter

Die Nachwuchscracks des SC Hohenems beendeten ihr Sommertraining und freuten sich aufs Eis.

Hohenems . Groß war die Freude bei den Hockey-Kids des Hohenemser Schlittschuhclub als es im April wieder zum Training ging. Dementsprechend schwitzten die Youngsters in den vergangenen Wochen bei den zahlreichen Trockeneinheiten.

Nach der langen Pause waren die jungen Hockey-Kids voll motiviert und schwitzten so in den vergangenen Wochen fleißig bei den Übungen für Kondition und Koordination. Ob auf der Tribüne, auf der Platte oder in den Katakomben des Herrenried-Eisstadions, für die zahlreichen Trainingseinheiten wurden alle Räumlichkeiten ausgenutzt und auch ein Lauf auf den Emser Schlossberg durfte natürlich im Konditionstraining nicht fehlen.