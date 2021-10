Hockey-Damen starten in die neue Saison

Die Lustenauer Wildcats empfangen zum Auftakt in die neue Saison im Westderby die Red Angels aus Innsbruck.

Das Duell gegen die Tiroler Hockeydamen gab es auch in der Finalserie 2020 – damals gingen die Wildcats als Sieger hervor und sicherten sich somit auch den Titel in der zweiten österreichischen Damen-Eishockey Bundesliga. Dazwischen liegt aber die Coronasaison 2020/21, welche abgebrochen wurde und keine Entscheidungen brachte. Daher sind die Ländle Damen nun wieder heiß auf die Saison – neben der Meisterschaft in der zweiten Bundesliga werden die Wildcats auch an der neuen Vorarlberger Damenliga teilnehmen.

In der kommenden Saison in der bundesländerübergreifenden zweiten Bundesliga treffen die Lustenauer Eishockeydamen auf die Teams aus Innsbruck, Klagenfurt und Ferlach. Wie in allen anderen Teams gab es auch in Lustenau einige Änderungen und so haben sich Kristina Ruppitsch und Lena Fontain entschieden ihre Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Auch Lisa Kainz wird eine Saison pausieren und auch auf Birgit Dietrich muss das Team nach einem Kreuzbandriss vorerst verzichten. Dafür können die Lustenauerinnen mit Johanna Schoch und Philine Wehinger zwei Top-Neuzugänge vermelden und so freuen sich das Team rund um Headcoach Terence Hämmerle und Co-Trainer Mario Hois nun auf den Saisonstart am kommenden Wochenende.