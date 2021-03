Hochzeitspoeten & Russmedia haben "Ja" gesagt

Die Infoplattform Hochzeitspoeten und Russmedia blicken nun in einer gemeinsamen Partnerschaft in die Zukunft.

Die Hochzeitspoeten und Russmedia haben "Ja" zueinander gesagt

Vier Jahre Hochzeitspoeten

„Die ersten drei Jahre entwickelte sich unser Portal hervorragend. Aufgrund des attraktiven Mix an Dienstleisterinnen und Dienstleistern avancierten wir von Beginn an zum Nummer-Eins-Informationsnetzwerk für Brautpaare deren Hochzeit bzw. Hochzeitsplanung unmittelbar bevorsteht“, resümiert Hochzeitspoeten-Mitgründer Manuel Riesterer. „Nachdem wir uns nach ca. drei Jahren im Abschluss der Entwicklungsphase unseres Projektes befanden, war uns bewusst, dass wir zusätzliches Know-how und zusätzliche Power benötigen, um das Portal auf die nächste Stufe zu stellen“, so Riesterer weiter.

Der neue Partner an der Seite der Hochzeitspoeten

Mit Russmedia als Partner an ihrer Seite wollen sie ihre Reichweite zukünftig noch weiter ausbauen. „Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen und sehen großes Potenzial in dem Infoportal. So wie in einer echten Ehe ergänzt man einander und ist gemeinsam stark. Daher möchten wir unsere Kompetenzen einbringen. Wir wollen uns um die Vermarktung sowie die Reichweite kümmern, um die Hochzeitspoeten, die nebenbei erwähnt von den vier Gründern handverlesen wurden, noch bekannter zu machen. Denn das sind die richtigen Partner, damit der wichtigste Tag im Leben auch der Schönste wird“, freut sich Georg Burtscher, Geschäftsführer Russmedia Digital, über den Zusammenschluss.