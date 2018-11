Hochzeit von Marianne und Heinz Stranegger

Marianne und Heinz Stranegger haben sich zur Goldenen Hochzeit das "Ja-Wort" in der Kirche gegeben.

Am 27. Oktober haben sich Marianne und Heinz Stranegger in der Loretokapelle, dem ältesten erhaltenen Sakralbau Lustenaus, das „Ja-Wort“ gegeben. Anlass war der 50ste Jahrestag ihrer standesamtlichen Trauung. Um das Jubiläum zu „vergolden“, haben sich beide nun auch kirchlich den Segen geben lassen und wurden von Pfarrer Thomas Sauter getraut. Begleitet wurde das Hochzeitspaar von ihren drei Kindern Lisa König, Sabine Haltiner und Marcel Stranegger, die als deren Trauzeugen fungierten. Unter den vielen Gästen, die dem Brautpaar und der Zeremonie einen schönen Rahmen verliehen, fanden sich auch die neun Enkel von Marianne und Heinz wieder.

Im Anschluss wurde im Gasthaus Krönele in Lustenau gefeiert.