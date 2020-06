Hochzeit im Salomon-Sulzer-Saal

Tanja Leitold und Ines Mähr haben geheiratet.

Hohenems Am 20. Mai führte der Weg von Tanja Leitold und Ines Mähr in den Salomon-Sulzer-Saal, wo sie sich nach fast achtjähriger Gemeinsamkeit das Eheversprechen gaben. Zwei Jahre zuvor, am 19. Mai 2018, hatte Ines anlässlich eines Konzerts von „Sleeping With Sirens“, der Lieblingsband von Tanja, dieser einen Heiratsantrag gemacht. Im kleinen Familienkreis und vor ihren Trauzeugen, Freundin Konstanze Vetter und Bruder Manuel Mähr, wurde das glückliche Paar nun vermählt. Anschließend feierten alle zusammen im festlich dekorierten Garten der Trauzeugin. Tanja und Ines tragen jetzt den gemeinsamen Familiennamen Leitold-Mähr und sind in Mäder zu Hause.