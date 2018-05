Hochzeit Anna Hagen und Benedikt Zech

Das bezaubernde Ambiente des Pavillons im Park der Villa Falkenhorst,wählten Anna Hagen aus Lustenau und Benedikt Zech aus Ludesch, um sich das Jawort vor dem Standesbeamten Johannes Rauch zu geben.

Die Assistentin der Geschäftsleitung und der Profi-Fußballer wählten als Trauzeugen, die Freundin der Braut Marie-Denise Kullich und den Bruder des Bräutigams Lukas Zech. Stimmungsvoll musizierten und sangen Silke und Nadine für das Brautpaar. Mi viel Eifer betätigten sich auch die beiden Nichten der Braut Maria und Johanna als Blumenmädchen. Nach dem feierlichen Akt der Trauungszeremonie, nahmen die frisch Vermählten den Gratulationswünschen der Gäste entgegen. Viele liebevolle Umarmungen und Glückwünsche kamen vorerst von den Eltern der Braut Elsbeth und Werner Hagen sowie von den Eltern des Bräutigams Ursula und Roland Zech. Bei einer Agape im Park der Villa wurde mit einem Gläschen Sekt auf die Zukunft der neu Getrauten angestoßen. Das Paar, das sich seit fünf Jahren liebt, feierte anschließend im kleinen Kreis im Elternhaus der Braut diesen wunderschönen, bewegenden Tag. Im Dezember werden die beiden in der Mehrerau auch kirchlich in den Stand der Ehe treten. Der gemeinsame Wohnort befindet sich in Lustenau.