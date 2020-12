Lochau. Mit der Verlegung der neuen Verrohrungsstrecke für den Wellenaugraben zur sicheren Ableitung des Gerinnes bzw. der Hang- und Niederschlagswässer in den Bodensee wurde das Hochwasserschutzprojekt „Wellenaugraben“ in Lochau Süd abgeschlossen.

Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Juli 2010 in Lochau Ort und Lochau Süd hat der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Bregenz, in den Jahren 2014 bis 2016, in ständiger Absprache mit der Landesgeologie und dem Landesforstdienst, ein Projekt erstellt, um die im Hangfußbereich befindlichen Siedlungen „Klausmühle“ und „Klausberg“ künftig vor Steinschlägen und Rutschungen bestmöglichst zu schützen.

Über neue Rohre in den See

Als letzte Maßnahme erfolgte im Herbst 2020 im Bereich der Landesstraße L190 in Lochau Süd in einem sogenannten Microtunneling-Verfahren die Errichtung einer neuen Verrohrungsstrecke zur schadlosen Ableitung des Gerinnes in den Bodensee. Der Wellenaugraben wird nun unter der Landesstraße L190, der ÖBB-Gleisanlage und der Pipeline über die neu verlegten Rohre in den See geführt.