Hochwasserschutzprojekt Ruggbach: Weiteres Teilstück fertiggestellt

Leiblachtal. Beim gemeindeübergreifenden Hochwasserschutzprojekt Ruggbach konnte in den letzten Wochen ein weiteres Teilstück, entlang des Klosterkirchweges von der Brücke L18 Hörbranzer Straße bis hinauf zur Eschachbrücke, fertiggestellt werden.

Gut voran gehen die Baumaßnahmen beim Hochwasserschutzprojekt Ruggbach, dem Grenzfluss zwischen Hörbranz und Lochau. Abgeschlossen sind bereits die Arbeiten samt dem unübersehbaren Eingriff in die natürlichen Gegebenheiten vom Mündungsbereich in den Bodensee bis hinauf zur Eisenbahnbrücke und weiter zur Brücke L190 Vorarlberger Straße. Abgeschlossen sind auch die weiteren Arbeiten am Bach entlang des Klosterweges bis hinauf zur Brücke L18 Hörbranzer Straße mit der sogenannten „Versteckten Ufersicherung“ im angrenzenden Wiesenbereich mittels unterflurig eingebauter Steindepots samt Verbesserung der Sohlstruktur.