Hochwasserschutz schreitet voran

Bei den Arbeiten zum Hochwasserschutz in der Götzner Örfla sind die Bauarbeiten derzeit voll im Gange.

Götzis . Seit einigen Wochen laufen die ersten Umsetzungsmaßnahmen für den Hochwasserschutz in der Götzner Örfla.

In einem ersten Schritt für das Hochwasserschutzprojekt wird derzeit ein Wildholzrechen im bestehenden Rückhaltebereich oberhalb des Wasserfalls errichtet. Dazu wurde das Fundament des Rechens zwischen Wasserfall und Brücke bereits großteils fertiggestellt und aktuell werden die „Zähne“ und anschließend der rechte Flügel des Rechens betoniert. Die Errichtung des Wildholzrechens markiert dabei den ersten Schritt zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Örfla.

Diese laufenden Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von Hochwasserereignissen zu minimieren, insbesondere da Starkregenfälle in der Vergangenheit gezeigt haben, dass der bestehende Hochwasserschutz am Emmebach an seine Grenzen stößt. Gleichzeitig wird im hinteren Teil von der Örfla unterhalb von Meschach ein neuer Forstweg errichtet, damit künftig die Geschiebe regelmäßig entfernt werden können.