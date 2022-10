Hochwasserschutz geht uns alle an

Im Dornbirner Feuerwehrhaus fand eine Informationsveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz und Eigenvorsorge statt.

„Es war ein Jahrhundertereignis und sämtliche Hilfsorganisationen und städtischen Einrichtungen waren beim Hochwasser im August voll gefordert. Ein Dank an alle, die an diesen Tagen unermüdlich im Einsatz waren und wir am Ende dieses Ereignis ohne Personenschaden überstanden haben“, so Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann zum Auftakt in den Informationsabend im Feuerwehrhaus. Der Dornbirner Feuerwehrkommandant Gerold Hämmerle informierte im Anschluss über die Alarmierungen am besagten Tag und gab einen Überblick über die 173 Einsätze in Folge des Hochwassers. Gleichzeitig lobte Hämmerle die Eigenvorsorge der Dornbirner Bürger, welche über 3.000 Sandsäcke zum Selbstschutz bei der Feuerwehr abholten.