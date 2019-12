Hochwasserschutz am See: Bachdurchlässe ÖBB-Trasse bzw. Fuß- und Radweg fertiggestellt

Lochau. Beim Hochwasserschutzprojekt Kugelbeerbach und Oberlochauerbach in Lochau konnte die erste Bauetappe mit der Erstellung der Bachdurchlässe im Bereich ÖBB-Bahntrasse sowie Bodenseeradwanderweg erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Fokus des mehrjährigen Projektes „Hochwasserschutz Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ stehen die dringend notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen samt den Renaturierungen von Kugelbeerbach und Oberlochauerbach von der Landstraße L 1 bis hinunter zur Mündung in den Bodensee. Dazu gehörten im ersten Bauabschnitt insbesondere die Erstellung der beiden Bachdurchlässe in den Bereichen ÖBB-Trasse bzw. Fuß- und Radweg nach Bregenz.

Mit dem Abbruch des Strandbad-Sanitärgebäudes haben im April die Bauarbeiten am See begonnen. So wurden im Bereich Kugelbeerbach und Oberlochauerbach die beiden Brückenbauwerke für die ÖBB-Bach-Querungen in Form schachtförmiger „Bachdurchlässe“ mit einer Breite von rund sechs. bzw. zweieinhalb Metern errichtet. Und nach einer zweimonatigen Sommerpause wurden diese beiden „Brücken-Elemente“ Anfang September auf Schienen unter die ÖBB-Gleise eingeschoben.