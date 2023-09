Hochwasserschutz am Ruggbach - Einladung zur Begehung

Im Oktober 2023 startet die Baumaßnahme am Ruggbach. Beim Gefahrenzonenplan aus dem Jahr 2015 wurde ein mögliches Überflutungsbild durch ein Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre auftritt, am Ruggbach dargestellt. Dabei würden in Lochau und Hörbranz viele Gebäude unter Wasser stehen.

Durch die Maßnahme wird das dem Gefahrenzonenplan zugrunde gelegte Hochwasserereignis im Ruggbach schadlos abgeführt. Geplant ist die Baumaßnahme zwischen der Mündung in den Bodensee bis zur L1 (Hofriedenstraße/Allgäustraße) in zwei Winterperioden umzusetzen. Ziel des Projektes ist es aber nicht nur die Hochwassersicherheit zu verbessern, sondern den ökologischen Zustand des Baches aufzuwerten. Dem Projektteam bestehend aus den Gemeinden Lochau und Hörbranz, sowie der Abteilung Wasserwirtschaft war es möglich, wesentliche Flächen von Anrainergrundstücken für das das Projekt zu erwerben. Ein herzliches Dankeschön an die Grundbesitzer für die Bereitschaft Flächen für die Projektumsetzung zur Verfügung zu stellen.

>p>Folgende Maßnahmen sind geplant:

Mündung in den Bodensee bis ÖBB Brücke: Absenkung des rechtsufrigen Dammes: Verbesserung der Hochwassersicherheit für die ÖBB Brücke

Strukturierungen am linksufrigen Damm und an der Sohle

ÖBB-Brücke – L Brücke 190: Aufweitung des Gerinnes auf Hörbranzer Seite

Verbesserung der Sohlstruktur

Erneuerung der Brücke L190 zur Vergrößerung des Durchflussquerschnittes

L190 Brücke – L18 Brücke Uferstabilisierung mit Buhnen und einer versteckten Ufersicherung im angrenzenden Wiesenbereich (der bestehende Baumbestand bleibt bestehen)

L18 Brücke – Salvatorareal Umbau des Sohlabsturzes in eine fischpassierbare Rampe

Vergrößerung des Abflussquerschnitts

Erneuerung der Eschachbrücke

Salvatorareal – L1 Großzügige Aufweitungen

Umbau Sohlabsturz

Verbesserung des Sohlstruktur

Erneuerung der Weidenwegbrücke

Die geplanten Projektkosten belaufen sich auf 6,1 Mio. Euro und werden von Bund 41,3 %, Land 40% und den beiden Gemeinden Lochau und Hörbranz 18,7% getragen. Durch die Baumaßnahmen kommt es zu Baustellenverkehr im Bereich des Bodenseeradweges und entlang des Ruggbaches. Beim Brückenneubau L190 wird eine Behelfsbrücke mit Gegenverkehr für den PKW eingerichtet. Der LKW-Verkehr wird durch eine Einbahnregelung geregelt. Die am Ruggbach entlangführenden Geh- und Radwege werden während der Baumaßnahme abschnittsweise gesperrt. Eine Fertigstellung ist im Herbst 2025 geplant.