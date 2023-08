Hochwasserschaden am Fahrzeug. Was tun?

Nach dem Hochwasser im Süden Österreichs informierte der ÖAMTC am Dienstag über das richtige Vorgehen, wenn das Auto betroffen war.

Techniker Steffan Kerbl: "Sollte der Motorraum mit Wasser in Kontakt gekommen sein, muss das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen abgeschleppt werden." Bei Wasser im Zylinder kann bei einem Startversuch der sogenannte Wasserschlag auftreten - ein Motorschaden kann dann die Folge sein.

Manche Schäden erst Monate danach ersichtlich

Sand und Wasser im Inneren können Schäden an Fahrwerk und Bremsen auslösen, die sich eventuell erst Monate nach dem Unglück zeigen. Eine Überprüfung durch Fachleute ist daher dringend zu empfehlen. "Generell sollten Personen, deren Fahrzeuge vom Hochwasser betroffen sind, diese keinesfalls selbst in Betrieb nehmen, sondern einen Kfz-Experten verständigen", so Kerbl.