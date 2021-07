Hochwasserrisiko, TV-Prank und Frauenpower im Technikland

Landesrat Christian Gantner, Influencerin Maria Maksimovic und V.E.M.-Geschäftsführerin Stefanie Huber heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Landesrat Christian Gantner

Der Starkregen am Wochenende hatte auch in Österreich zu Überflutungen geführt. Nun scheint sich die Lage zu entspannen. Die Notwendigkeit des Hochwasserschutzprojekts Rhesi ("Rhein: Erholung und Sicherheit") wird aktuell von der Vorarlberger Landesregierung stark betont. Wie es um das Projekt bestellt ist und welche Schutzkonzepte sonst getroffen werden, darüber redet Pascal Pletsch heute mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner in "Vorarlberg LIVE".

Maria Maksimovic, Model und Influencerin

Sie hat ihn gereizt, wo sie nur konnte: Model und Influencerin Maria Maksimovic aus Vorarlberg. In der TV-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" ließ sie Oliver Pocher am Samstag auflaufen. Dieser rastete förmlich aus. In "Vorarlberg LIVE" erzählt sie heute, wie sie an diesen Job gekommen ist und ob es ihr leichtgefallen sei, ihre Rolle bei Pochers Wutausbruch aufrecht zu halten.

Stefanie Huber, Geschäftsführerin V.E.M.

Der Frauenanteil in den technischen Lehrberufen steigt an. Laut Gleichstellungsbericht 2021 zeigen die gesetzten Initiativen ihre Wirkung. Stefanie Huber, Geschäftsführerin der Elektro- und Metallindustrie (V.E.M) erklärt heute in "Vorarlberg LIVE" wieso das alte Rollenklischee überholt ist und welche Lehrberufe im Ländle gerade besonders gefragt sind.

VORARLBERG LIVE am Montag, 19. Juli 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Landesrat Christian Gantner (ÖVP), Maria Maksimovic und Stefanie Huber (V.E.M.)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

