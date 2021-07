Hochwasser - Wohnanlage in Dornbirn überschwemmt

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Wohnanlage in Dornbirn überschwemmt, Keller und Tiefgarage standen unter Wasser. Am Sonntagnachmittag kam es in Fußach zu Überschwemmungen.

In der Nacht auf Sonntag verzeichnete die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle elf Einsätze in Dornbirn, bis Mittag waren es sieben. Dort ging ein Bach aufgrund von Verklausungen über das Ufer und eine Häuserzeile wurde überschwemmt, hieß es auf APA-Anfrage.

In den Wohnanlagen mussten Keller und Tiefgaragen ausgepumpt werden.

Ein Keller in Dornbirn musste ausgepumpt werden. ©Shourot

Außerhalb von Dornbirn gab es keine Einsätze. Die Pegelstände der Zuflüsse zum Bodensee seien derzeit am Sinken. Ob sich die Situation am Bodensee verschärfen wird - es herrscht die Vorwarnstufe - würden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Bodensee-Pegel steigt

Allerdings steigt, durch die Regenfälle der vergangenen Tage in den Einzugsgebieten des Rhein, der Pegel des Bodensees an. Am Sonntag wurde eine überschwemmte Baustelle in Bregenz gemeldet, und in Fußach gibt es ebenfalls stellenweise Überschwemmungen.

Überschwemmte Baustelle in Bregenz direkt am Bodensee. ©Stiplovsek

Überschwemmung in Fußach. ©Shourot

Bereits am Samstag sprach Martin Staudinger, Bürgermeister von Hard, gegenüber VOL.AT von einer bedrohlichen Lage und "nur noch 20 Zentimeter Luft" beim Pegelstand.

