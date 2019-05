Hochwasser in Vorarlberg: Feuerwehr im Dauereinsatz

Vor allem das nördliche Rheintal und der Bregenzerwald leiden unter den starken Regenfällen. Bei der Feuerwehr Hörbranz war man seit Montagabend im Einsatz, weiß Einsatzleiter Thomas Seeberger

Murenabgänge wurden in Langen bei Bregenz, in Eichenberg (Bez. Bregenz) sowie im am Bödele gelegenen Dornbirner Stadtteil Ammenegg verzeichnet. Wegen Überflutung gesperrt werden musste die Auffahrt Dornbirn-Nord auf der Rheintalautobahn (A14) in Richtung Bregenz – “da ist ein Riesensee”, hieß es am Nachmittag bei der Autobahnpolizei Dornbirn. Wieder freigegeben werden konnte hingegen die Überholspur in Fahrtrichtung Deutschland, die in diesem Bereich vorübergehend ebenfalls nicht befahrbar gewesen war. Eine weitere Straßensperre betraf die Senderstraße (L41) zwischen Lustenau und Wolfurt, die für den Verkehrsfluss im unteren Rheintal wichtig ist.